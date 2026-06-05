Minuszeichen in London: FTSE 100 fällt zum Handelsstart

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,24 Prozent tiefer bei 10 335,68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,965 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 10 360,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 360,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 331,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 380,84 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,708 Prozent. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 10 219,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 413,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, stand der FTSE 100 bei 8 811,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,86 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell J Sainsbury (+ 2,01 Prozent auf 3,01 GBP), Smith Nephew (+ 1,55 Prozent auf 11,50 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,51 Prozent auf 43,00 GBP), Tesco (+ 1,48 Prozent auf 4,55 GBP) und Unilever (+ 1,19 Prozent auf 41,27 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,58 Prozent auf 31,02 GBP), Standard Chartered (-2,40 Prozent auf 19,09 GBP), Antofagasta (-2,30 Prozent auf 41,13 GBP), Flutter Entertainment (-2,16 Prozent auf 75,14 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,92 Prozent auf 14,81 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 107 038 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 276,527 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at