Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 10 377,61 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,993 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 10 400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 399,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 418,58 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 373,50 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,895 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 330,55 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 19.03.2026, mit 10 063,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der FTSE 100 8 791,80 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,29 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 1,68 Prozent auf 4,98 GBP), Informa (+ 1,34 Prozent auf 8,75 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,24 Prozent auf 14,69 GBP), AstraZeneca (+ 1,09 Prozent auf 132,98 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,03 Prozent auf 29,93 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Admiral Group (-5,68 Prozent auf 31,71 GBP), Airtel Africa (-3,41 Prozent auf 3,46 GBP), Fresnillo (-3,29 Prozent auf 30,15 GBP), Antofagasta (-3,02 Prozent auf 40,43 GBP) und Frasers Group (-2,61 Prozent auf 7,08 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 63 928 019 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 284,906 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at