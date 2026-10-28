Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt am Mittag nach

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,31 Prozent leichter bei 10 653,33 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,265 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 687,02 Punkte an der Kurstafel, nach 10 686,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 643,25 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 692,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der FTSE 100 bereits um 0,352 Prozent nach. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 10 684,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10 871,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 696,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,06 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Standard Chartered (+ 3,62 Prozent auf 20,92 GBP), NatWest Group (+ 2,55 Prozent auf 6,51 GBP), Lloyds Banking Group (+ 2,10 Prozent auf 1,04 GBP), Barclays (+ 2,09 Prozent auf 4,31 GBP) und IMI (+ 1,47 Prozent auf 29,04 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen GSK (-6,93 Prozent auf 17,90 GBP), Unilever (-2,91 Prozent auf 47,50 GBP), Pearson (-1,92 Prozent auf 13,00 GBP), Informa (-1,59 Prozent auf 8,40 GBP) und Sage (-1,48 Prozent auf 11,34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39 648 266 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,852 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at