Imperial Brands Aktie

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WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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LSE-Handel im Fokus 10.08.2026 12:26:46

Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach

Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach

So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmittag.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 10 877,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,256 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 901,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 859,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 910,87 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 233,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 095,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 2,26 Prozent auf 5,70 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,07 Prozent auf 49,38 EUR), Fresnillo (+ 1,93 Prozent auf 29,19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,71 Prozent auf 14,20 GBP) und Melrose Industries (+ 1,38 Prozent auf 4,92 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Coca-Cola HBC (-3,59 Prozent auf 47,82 GBP), GSK (-2,23 Prozent auf 19,17 GBP), Admiral Group (-2,06 Prozent auf 38,06 GBP), BAT (-1,81 Prozent auf 43,41 GBP) und Imperial Brands (-1,54 Prozent auf 27,48 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 698 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 306,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Admiral Group PLC 44,56 -2,49% Admiral Group PLC
Babcock International 13,96 0,72% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 49,92 -3,18% BAT PLC (British American Tobacco)
Coca-Cola HBC AG 55,10 -2,65% Coca-Cola HBC AG
Fresnillo PLC 34,52 2,31% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,65 2,31% Glencore plc
GSK PLC Registered Shs 22,49 -1,79% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,86 -0,51% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 31,17 -4,12% Imperial Brands plc
Lloyds Banking Group 1,34 0,15% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,72 2,18% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 50,00 2,25% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 16,57 0,82% Scottish Mortgage Investment Trust Plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 855,48 -0,42%

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