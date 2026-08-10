Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|LSE-Handel im Fokus
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10.08.2026 12:26:46
Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 10 877,38 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,256 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 901,09 Punkte an der Kurstafel, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 859,06 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 910,87 Zähler.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 10.07.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 233,07 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 095,73 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,31 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Glencore (+ 2,26 Prozent auf 5,70 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,07 Prozent auf 49,38 EUR), Fresnillo (+ 1,93 Prozent auf 29,19 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,71 Prozent auf 14,20 GBP) und Melrose Industries (+ 1,38 Prozent auf 4,92 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Coca-Cola HBC (-3,59 Prozent auf 47,82 GBP), GSK (-2,23 Prozent auf 19,17 GBP), Admiral Group (-2,06 Prozent auf 38,06 GBP), BAT (-1,81 Prozent auf 43,41 GBP) und Imperial Brands (-1,54 Prozent auf 27,48 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 698 860 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 306,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Imperial Brands plc
Aktien in diesem Artikel
|Admiral Group PLC
|44,56
|-2,49%
|Babcock International
|13,96
|0,72%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|145,00
|0,00%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,92
|-3,18%
|Coca-Cola HBC AG
|55,10
|-2,65%
|Fresnillo PLC
|34,52
|2,31%
|Glencore plc
|6,65
|2,31%
|GSK PLC Registered Shs
|22,49
|-1,79%
|HSBC Holdings plc
|17,86
|-0,51%
|Imperial Brands plc
|31,17
|-4,12%
|Lloyds Banking Group
|1,34
|0,15%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,72
|2,18%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|50,00
|2,25%
|Scottish Mortgage Investment Trust Plc
|16,57
|0,82%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 855,48
|-0,42%
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