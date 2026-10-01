Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Kursverlauf
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01.10.2026 09:28:57
Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt zum Handelsstart nach
Um 09:10 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,13 Prozent auf 10 485,80 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,181 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 606,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 606,00 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 606,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 477,76 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,96 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 789,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 478,34 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 01.10.2025, mit 9 446,43 Punkten bewertet.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,37 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 1,90 Prozent auf 14,89 GBP), SSE (+ 0,52 Prozent auf 25,04 GBP), Fresnillo (+ 0,22 Prozent auf 27,34 GBP), easyJet (+ 0,12 Prozent auf 6,78 GBP) und Halma (+ 0,11 Prozent auf 35,06 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Games Workshop Group (-3,95 Prozent auf 172,80 GBP), BAT (-3,34 Prozent auf 39,91 GBP), Airtel Africa (-2,73 Prozent auf 2,92 GBP), Ithaca Energy (-2,71 Prozent auf 2,67 GBP) und Weir Group (-2,66 Prozent auf 26,30 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 3 253 171 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 mit 303,272 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
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|3,61
|1,80%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|163,00
|-2,98%
|Barratt Developments PLC
|3,72
|-4,12%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|46,90
|-2,74%
|easyJet plc
|7,90
|0,82%
|Fresnillo PLC
|31,56
|-0,63%
|Games Workshop Group PLC
|198,80
|-5,33%
|Halma PLC
|40,94
|0,10%
|HSBC Holdings plc
|16,98
|-3,23%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,24
|1,83%
|Lloyds Banking Group
|1,21
|-3,40%
|Rolls-Royce Plc
|17,33
|1,79%
|SSE Plc
|29,10
|0,34%
|Weir Group PLC
|30,60
|-3,77%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 428,27
|-1,68%
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