Minuszeichen in London: FTSE 100 im Minus

Am Mittwoch fällt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,49 Prozent auf 10 158,05 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,815 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 207,63 Punkten in den Handel, nach 10 207,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 225,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 157,95 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,147 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 696,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 533,87 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,08 Prozent. 10 257,75 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Metlen Energy Metals (+ 3,27 Prozent auf 44,80 EUR), JD Sports Fashion (+ 1,77 Prozent auf 0,86 GBP), DCC (+ 1,40 Prozent auf 46,44 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,37 Prozent auf 8,51 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,37 Prozent auf 12,27 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen GSK (-2,47 Prozent auf 18,17 GBP), Smiths (-1,68 Prozent auf 25,72 GBP), Experian (-1,54 Prozent auf 27,42 GBP), HSBC (-1,35 Prozent auf 12,60 GBP) und NatWest Group (-1,11 Prozent auf 6,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Vodafone Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 5 412 807 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 245,512 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,09 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

