Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 zeigt sich heute wenig verändert.

Um 15:41 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,01 Prozent auf 10 652,07 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,131 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 652,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 652,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 604,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 701,32 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,37 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2026, den Stand von 10 332,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 436,29 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, notierte der FTSE 100 bei 8 823,20 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,04 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell StJamess Place (+ 2,15 Prozent auf 13,04 GBP), Bank of Georgia Group (+ 1,92 Prozent auf 116,50 GBP), Weir Group (+ 1,88 Prozent auf 24,90 GBP), Smiths (+ 1,81 Prozent auf 26,41 GBP) und ConvaTec (+ 1,46 Prozent auf 2,23 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Entain (-2,44 Prozent auf 5,27 GBP), Games Workshop Group (-1,58 Prozent auf 211,40 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,48 Prozent auf 166,85 USD), Diageo (-1,46 Prozent auf 15,15 GBP) und Auto Trader Group (-1,35 Prozent auf 5,04 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 53 584 676 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 288,880 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at