Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 1,45 Prozent tiefer bei 10 222,96 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,953 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,024 Prozent höher bei 10 375,39 Punkten, nach 10 372,93 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 375,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 216,33 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,104 Prozent zurück. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 15.04.2026, bei 10 559,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 10 446,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, stand der FTSE 100 noch bei 8 633,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,73 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell 3i (+ 3,69 Prozent auf 21,90 GBP), Diageo (+ 1,70 Prozent auf 15,26 GBP), BP (+ 1,37 Prozent auf 5,48 GBP), Sage (+ 0,70 Prozent auf 8,61 GBP) und Phoenix Group (+ 0,65 Prozent auf 7,71 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Fresnillo (-7,82 Prozent auf 34,17 GBP), Airtel Africa (-7,73 Prozent auf 3,40 GBP), Antofagasta (-7,62 Prozent auf 39,42 GBP), Anglo American (-6,08 Prozent auf 38,16 GBP) und National Grid (-5,27 Prozent auf 12,23 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 33 552 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 264,014 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 3,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,43 Prozent.

Redaktion finanzen.at