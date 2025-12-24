B&M European Value Retail Aktie
WKN DE: A1154Z / ISIN: LU1072616219
|FTSE 100-Performance im Blick
|
24.12.2025 09:28:00
Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,06 Prozent schwächer bei 9 883,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,853 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 9 889,20 Punkten in den Handel, nach 9 889,22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9 882,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 893,15 Punkten erreichte.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,141 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 534,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 250,43 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, bei 8 136,99 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,65 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 9 930,09 Punkte. Bei 7 544,83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 0,87 Prozent auf 4,31 GBP), Schroders (+ 0,75 Prozent auf 4,03 GBP), Frasers Group (+ 0,75 Prozent auf 6,74 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,65 Prozent auf 162,10 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0,48 Prozent auf 0,83 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-1,39 Prozent auf 1,60 GBP), DCC (-0,59 Prozent auf 47,08 GBP), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 136,58 GBP), GSK (-0,55 Prozent auf 18,05 GBP) und Whitbread (-0,55 Prozent auf 25,41 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 893 765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 242,274 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,94 zu Buche schlagen. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
