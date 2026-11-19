Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,09 Prozent tiefer bei 10 541,98 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,247 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 551,10 Punkten, nach 10 551,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 563,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 538,57 Punkten erreichte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 3,31 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 764,69 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 10 743,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 507,41 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,94 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Babcock International (+ 7,23 Prozent auf 10,46 GBP), Airtel Africa (+ 2,65 Prozent auf 2,79 GBP), Pershing Square (+ 1,94 Prozent auf 38,82 GBP), Diploma (+ 1,89 Prozent auf 70,15 GBP) und Computacenter (+ 1,78 Prozent auf 46,92 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Investec (-7,44 Prozent auf 5,55 GBP), National Grid (-2,17 Prozent auf 12,20 GBP), Vodafone Group (-2,11 Prozent auf 1,12 GBP), JD Sports Fashion (-1,82 Prozent auf 0,93 GBP) und WPP 2012 (-1,28 Prozent auf 4,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 1 577 129 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 270,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at