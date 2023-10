Minuszeichen in London: FTSE 100 sackt zum Start ab

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 7 624,13 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,421 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 628,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 628,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 628,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 608,67 Punkten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,73 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 7 496,87 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bei 7 282,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.10.2022, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 6 885,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,927 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 1,75 Prozent auf 5,34 GBP), GSK (+ 1,68 Prozent auf 15,47 GBP), Marks Spencer (+ 0,93 Prozent auf 2,28 GBP), BT Group (+ 0,76 Prozent auf 1,19 GBP) und Imperial Brands (+ 0,75 Prozent auf 17,36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-3,79 Prozent auf 17,66 GBP), Kingfisher (-2,30 Prozent auf 2,13 GBP), Ocado Group (-1,77 Prozent auf 5,89 GBP), InterContinental Hotels Group (-1,58 Prozent auf 59,78 GBP) und Diageo (-1,39 Prozent auf 30,52 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 702 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 203,512 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at