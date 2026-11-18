Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,65 Prozent tiefer bei 10 620,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,312 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,006 Prozent auf 10 690,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10 689,87 Punkten am Vortag.

Bei 10 692,25 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 615,70 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,59 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der FTSE 100 10 881,90 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 728,04 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 552,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6,73 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell ConvaTec (+ 9,16 Prozent auf 2,69 GBP), Whitbread (+ 2,90 Prozent auf 28,76 GBP), Games Workshop Group (+ 2,77 Prozent auf 170,40 GBP), Experian (+ 2,63 Prozent auf 28,93 GBP) und Kingfisher (+ 2,32 Prozent auf 3,79 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Antofagasta (-6,39 Prozent auf 28,26 GBP), Anglo American (-6,20 Prozent auf 33,29 GBP), Endeavour Mining (-5,97 Prozent auf 34,81 GBP), Glencore (-5,50 Prozent auf 4,64 GBP) und Fresnillo (-4,54 Prozent auf 22,69 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 65 517 414 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,922 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

2026 weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at