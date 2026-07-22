Minuszeichen in London: FTSE 100 schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Der FTSE 100 fällt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 10 569,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,153 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 585,87 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10 585,91 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 568,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 588,76 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,287 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.06.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 437,85 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 22.04.2026, einen Wert von 10 476,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 023,81 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 2,08 Prozent auf 36,28 GBP), Prudential (+ 1,45 Prozent auf 10,84 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,13 Prozent auf 49,94 GBP), Melrose Industries (+ 1,02 Prozent auf 4,75 GBP) und Admiral Group (+ 0,90 Prozent auf 35,70 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Sage (-2,25 Prozent auf 8,17 GBP), Games Workshop Group (-2,23 Prozent auf 196,90 GBP), Entain (-2,11 Prozent auf 5,42 GBP), RELX (-1,87 Prozent auf 24,08 GBP) und Auto Trader Group (-1,82 Prozent auf 4,81 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 611 900 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 298,236 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at