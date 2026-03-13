Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste

Heute legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 12:08 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,12 Prozent auf 10 293,19 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,002 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent fester bei 10 305,48 Punkten in den Handel, nach 10 305,15 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 200,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 307,07 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,080 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 10 446,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 649,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 542,56 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,44 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Metlen Energy Metals (+ 3,16 Prozent auf 37,26 EUR), WPP 2012 (+ 2,30 Prozent auf 2,41 GBP), Legal General (+ 1,72 Prozent auf 2,46 GBP), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,38 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,42 Prozent auf 87,08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Weir Group (-3,44 Prozent auf 28,66 GBP), Entain (-2,99 Prozent auf 5,51 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,86 Prozent auf 69,70 GBP), IMI (-2,82 Prozent auf 26,86 GBP) und Fresnillo (-2,81 Prozent auf 35,28 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 19 867 496 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 258,063 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

