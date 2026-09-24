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Index-Performance im Fokus 24.09.2026 09:31:05

Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Minuszeichen in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstag in die Verlustzone.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:14 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 10 700,35 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,188 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 705,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 705,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 705,47 Punkte, das Tagestief hingegen 10 666,91 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,387 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 24.08.2026, den Wert von 10 854,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 461,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 250,43 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,53 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BAT (+ 2,00 Prozent auf 42,82 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,91 Prozent auf 0,76 GBP), Bunzl (+ 1,21 Prozent auf 26,84 GBP), Coca-Cola HBC (+ 1,14 Prozent auf 44,34 GBP) und Diageo (+ 1,08 Prozent auf 16,38 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Standard Life (-4,27 Prozent auf 8,86 GBP), Coca-Cola European Partners (-2,56 Prozent auf 99,69 USD), Kingfisher (-2,42 Prozent auf 3,31 GBP), Babcock International (-1,49 Prozent auf 9,81 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,26 Prozent auf 18,76 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 385 885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,023 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,56 0,00% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,01 -0,37% BAT PLC (British American Tobacco)
Bunzl plc 31,44 0,13% Bunzl plc
Coca-Cola European Partners PLC 87,70 -0,34% Coca-Cola European Partners PLC
Coca-Cola HBC AG 50,80 1,40% Coca-Cola HBC AG
Diageo plc 19,03 -0,10% Diageo plc
HSBC Holdings plc 17,54 0,15% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 21,60 0,00% Intermediate Capital Group PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,89 0,00% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,85 0,26% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,25 -0,16% Lloyds Banking Group
Standard Life PLC Registered Shs 10,39 0,29% Standard Life PLC Registered Shs

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