Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich leichter

Am Donnerstag gibt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,59 Prozent auf 7 370,80 Punkte nach. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,362 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 414,34 Punkte an der Kurstafel, nach 7 414,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 346,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 414,34 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche sank der FTSE 100 bereits um 0,423 Prozent. Vor einem Monat, am 26.09.2023, wies der FTSE 100 7 625,72 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.07.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 676,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.10.2022, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 056,07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 2,43 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 4,04 Prozent auf 4,79 GBP), Compass Group (+ 2,79 Prozent auf 21,03 GBP), Fresnillo (+ 1,84 Prozent auf 5,42 GBP), D S Smith (+ 1,49 Prozent auf 2,73 GBP) und J Sainsbury (+ 1,31 Prozent auf 2,56 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Standard Chartered (-10,22 Prozent auf 6,41 GBP), Rentokil Initial (-5,98 Prozent auf 4,27 GBP), Unilever (-3,09 Prozent auf 38,90 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,78 Prozent auf 5,38 GBP) und Intertek (-2,31 Prozent auf 38,97 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 11 348 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 205,176 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,92 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at