Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,05 Prozent auf 10 492,64 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,024 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 497,92 Punkte an der Kurstafel, nach 10 498,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 516,44 Punkte, das Tagestief hingegen 10 492,64 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,65 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 9 918,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 150,05 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 328,60 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,44 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 1,84 Prozent auf 36,57 GBP), StJamess Place (+ 1,61 Prozent auf 12,97 GBP), Antofagasta (+ 1,35 Prozent auf 37,58 GBP), Rio Tinto (+ 1,19 Prozent auf 73,77 GBP) und IMI (+ 1,04 Prozent auf 29,02 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil JD Sports Fashion (-3,99 Prozent auf 0,73 GBP), Auto Trader Group (-3,01 Prozent auf 4,97 GBP), Haleon (-1,87 Prozent auf 3,46 GBP), RELX (-1,86 Prozent auf 27,27 GBP) und Experian (-1,80 Prozent auf 28,62 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 1 383 683 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,807 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at