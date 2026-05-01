Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,39 Prozent schwächer bei 10 338,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,933 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 10 378,35 Punkte an der Kurstafel, nach 10 378,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 378,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 328,33 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,384 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 364,79 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, den Stand von 10 223,54 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2025, einen Stand von 8 496,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,89 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. 9 670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Pearson (+ 2,03 Prozent auf 11,04 GBP), Diageo (+ 1,92 Prozent auf 14,99 GBP), Unilever (+ 1,86) Prozent auf 43,77 GBP), Sage (+ 0,80 Prozent auf 8,84 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 0,77 Prozent auf 18,29 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil United Utilities (-3,64 Prozent auf 14,04 GBP), NatWest Group (-3,20 Prozent auf 5,66 GBP), Fresnillo (-2,72 Prozent auf 31,47 GBP), Severn Trent (-2,54 Prozent auf 31,86 GBP) und AstraZeneca (-1,89 Prozent auf 136,84 GBP) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 011 313 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 265,235 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at