Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 09:13 Uhr via LSE um 0,21 Prozent auf 10 662,44 Punkte nach unten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 684,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 684,74 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 650,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 688,16 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 143,44 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 534,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 658,98 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,15 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 745,76 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 9,60 Prozent auf 2,49 GBP), Croda International (+ 5,26 Prozent auf 31,42 GBP), BT Group (+ 1,40 Prozent auf 2,09 GBP), Diageo (+ 1,13 Prozent auf 18,79 GBP) und Halma (+ 0,96 Prozent auf 40,10 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rentokil Initial (-2,90 Prozent auf 4,46 GBP), Frasers Group (-2,55 Prozent auf 6,89 GBP), Rightmove (-2,10 Prozent auf 4,15 GBP), RELX (-1,47 Prozent auf 22,18 GBP) und Barclays (-1,45 Prozent auf 4,56 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 4 547 460 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,108 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,70 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

