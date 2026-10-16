Minuszeichen in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in London eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag gibt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,06 Prozent auf 10 833,75 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,226 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 10 839,22 Punkte an der Kurstafel, nach 10 840,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 840,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 796,71 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 688,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, stand der FTSE 100 bei 10 572,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 436,09 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell WPP 2012 (+ 4,52 Prozent auf 4,19 GBP), Babcock International (+ 3,73 Prozent auf 9,63 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2,38 Prozent auf 109,77 USD), Weir Group (+ 2,37 Prozent auf 26,76 GBP) und Pearson (+ 2,14 Prozent auf 13,82 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil NatWest Group (-2,11 Prozent auf 6,60 GBP), Lloyds Banking Group (-2,11 Prozent auf 1,04 GBP), Antofagasta (-2,01 Prozent auf 33,57 GBP), Severn Trent (-1,80 Prozent auf 31,58 GBP) und AstraZeneca (-1,76 Prozent auf 124,74 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 35 124 884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,750 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at