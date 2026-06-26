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Kursentwicklung im Fokus 26.06.2026 12:26:47

Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

So bewegt sich der FTSE 100 mittags.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,73 Prozent auf 10 452,77 Punkte. An der Börse sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte damit 3,110 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 530,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 529,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 447,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 530,18 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,861 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 491,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der FTSE 100 noch bei 9 972,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 735,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BAT (+ 1,89 Prozent auf 47,87 GBP), Imperial Brands (+ 1,77 Prozent auf 28,14 GBP), Tesco (+ 1,46 Prozent auf 4,62 GBP), J Sainsbury (+ 1,32 Prozent auf 3,15 GBP) und Burberry (+ 1,25 Prozent auf 10,97 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Croda International (-4,06 Prozent auf 30,46 GBP), Whitbread (-3,13 Prozent auf 24,48 GBP), RELX (-2,75 Prozent auf 23,04 GBP), Bank of Georgia Group (-2,55 Prozent auf 107,20 GBP) und Intermediate Capital Group (-2,51 Prozent auf 16,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 915 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 284,978 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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HSBC Holdings plc 16,44 -1,99% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 32,45 0,71% Imperial Brands plc
Intermediate Capital Group PLC 19,20 -1,54% Intermediate Capital Group PLC
J. Sainsbury plc 3,64 0,61% J. Sainsbury plc
Kingfisher plc 3,36 -1,29% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,25 -0,75% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 27,34 0,96% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Tesco PLC 5,35 1,90% Tesco PLC
Whitbread PLC 28,50 -2,80% Whitbread PLC

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