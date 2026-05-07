Minuszeichen in London: So steht der FTSE 100 am Nachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,93 Prozent leichter bei 10 341,32 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,928 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 438,62 Punkten in den Handel, nach 10 438,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10 440,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 341,26 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,232 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 10 348,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 10 369,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 559,33 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 9,67 Prozent auf 0,75 GBP), Fresnillo (+ 5,86 Prozent auf 36,65 GBP), Auto Trader Group (+ 5,16 Prozent auf 5,26 GBP), Hiscox (+ 4,18 Prozent auf 16,15 GBP) und Burberry (+ 3,38 Prozent auf 12,53 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil RELX (-5,30 Prozent auf 24,86 GBP), Centrica (-5,18 Prozent auf 1,99 GBP), Admiral Group (-5,05 Prozent auf 31,77 GBP), BAE Systems (-4,26 Prozent auf 20,01 GBP) und Flutter Entertainment (-4,00 Prozent auf 73,94 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 42 592 892 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 254,532 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at