Minuszeichen in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Am Mittwoch stand der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,82 Prozent im Minus bei 38 150,30 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 11,541 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,440 Prozent auf 38 298,23 Punkte an der Kurstafel, nach 38 467,31 Punkten am Vortag.

Bei 38 139,66 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38 588,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,090 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 37 689,54 Punkten. Der Dow Jones lag am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, bei 33 052,87 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 34 086,04 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,15 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 588,86 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 5,29 Prozent auf 211,04 USD), UnitedHealth (+ 1,61 Prozent auf 511,74 USD), Intel (+ 0,37 Prozent auf 43,08 USD), Johnson Johnson (+ 0,08 Prozent auf 158,90 USD) und Amgen (-0,11 Prozent auf 314,26 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Cisco (-3,94 Prozent auf 50,18 USD), Microsoft (-2,69 Prozent auf 397,58 USD), Nike (-2,54 Prozent auf 101,53 USD), Salesforce (-2,31 Prozent auf 281,09 USD) und IBM (-2,24 Prozent auf 183,66 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Walgreens Boots Alliance-Aktie aufweisen. 32 997 032 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 2,816 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,95 erwartet. Mit 6,66 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

