Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück

Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,48 Prozent leichter bei 49 447,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 20,487 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,413 Prozent leichter bei 49 481,04 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49 686,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 49 245,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 49 696,53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 49 447,43 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 19.02.2026, einen Stand von 49 395,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42 792,07 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,20 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,03 Prozent auf 114,84 USD), Amgen (+ 1,91 Prozent auf 330,59 USD), Verizon (+ 1,24 Prozent auf 47,34 USD), Salesforce (+ 1,10 Prozent auf 181,46 USD) und Coca-Cola (+ 1,05 Prozent auf 82,05 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amazon (-3,31 Prozent auf 256,10 USD), Cisco (-2,64 Prozent auf 115,74 USD), 3M (-2,16 Prozent auf 149,23 USD), Goldman Sachs (-1,62 Prozent auf 931,00 USD) und Sherwin-Williams (-1,53 Prozent auf 298,14 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 679 278 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,691 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at