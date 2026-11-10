Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück

Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,69 Prozent leichter bei 52 026,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,911 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,43 Prozent leichter bei 51 643,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 52 389,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 51 977,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 291,77 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 654,95 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 53 975,98 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 368,63 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,53 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 1,19 Prozent auf 399,91 USD), Amazon (+ 0,88 Prozent auf 269,27 USD), UnitedHealth (+ 0,83 Prozent auf 400,93 USD), Procter Gamble (+ 0,56 Prozent auf 169,26 USD) und Coca-Cola (+ 0,49 Prozent auf 96,50 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-5,97 Prozent auf 168,00 USD), Caterpillar (-3,80 Prozent auf 576,11 USD), Nike (-3,08 Prozent auf 38,65 USD), Merck (-1,77 Prozent auf 146,13 USD) und Salesforce (-1,27 Prozent auf 212,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 032 951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,426 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,05 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at