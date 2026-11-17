Der Dow Jones zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1,63 Prozent leichter bei 50 766,28 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,384 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,28 Prozent fester bei 52 267,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 51 608,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 50 685,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51 463,53 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52 002,41 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 53 459,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 590,24 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,93 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Honeywell Technologies (+ 0,86 Prozent auf 219,82 USD), McDonalds (+ 0,48 Prozent auf 276,00 USD), Walt Disney (+ 0,33 Prozent auf 119,09 USD), Procter Gamble (-0,22 Prozent auf 172,64 USD) und Cisco (-0,26 Prozent auf 94,27 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-9,81 Prozent auf 193,75 USD), IBM (-3,93 Prozent auf 232,98 USD), Microsoft (-3,89 Prozent auf 497,85 USD), UnitedHealth (-3,53 Prozent auf 397,47 USD) und JPMorgan Chase (-2,36 Prozent auf 330,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 31 538 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,23 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at