Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Um 16:01 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,01 Prozent leichter bei 33 663,13 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 10,571 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,877 Prozent stärker bei 33 960,25 Punkten, nach 33 665,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 33 642,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 33 709,62 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,500 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Stand von 34 517,73 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 19.07.2023, einen Stand von 35 061,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.10.2022, stand der Dow Jones noch bei 30 423,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,59 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 35 679,13 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 1,67 Prozent auf 31,57 USD), McDonalds (+ 1,40 Prozent auf 259,61 USD), Honeywell (+ 1,14 Prozent auf 185,56 USD), Microsoft (+ 0,99 Prozent auf 333,39 USD) und Goldman Sachs (+ 0,77 Prozent auf 304,30 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Johnson Johnson (-1,11 Prozent auf 151,04 USD), Merck (-0,86 Prozent auf 101,11 USD), Caterpillar (-0,86 Prozent auf 256,99 USD), IBM (-0,73 Prozent auf 138,95 USD) und Amgen (-0,47 Prozent auf 282,26 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 1 202 525 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,627 Bio. Euro.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,27 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

