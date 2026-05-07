Dow Jones aktuell 07.05.2026 20:03:45

Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Der Dow Jones zeigt sich am Nachmittag schwächer.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,68 Prozent leichter bei 49 572,14 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,530 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,938 Prozent auf 49 442,19 Punkte an der Kurstafel, nach 49 910,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 504,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50 130,20 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0,315 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 46 584,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 50 115,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, stand der Dow Jones noch bei 41 113,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,46 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,63 Prozent auf 185,96 USD), NVIDIA (+ 2,07 Prozent auf 212,14 USD), Microsoft (+ 1,82 Prozent auf 421,49 USD), IBM (+ 1,24 Prozent auf 228,54 USD) und Visa (+ 0,75 Prozent auf 321,19 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-3,27 Prozent auf 896,59 USD), JPMorgan Chase (-2,32 Prozent auf 307,58 USD), Merck (-1,69 Prozent auf 111,64 USD), Sherwin-Williams (-1,65 Prozent auf 318,29 USD) und Goldman Sachs (-1,51 Prozent auf 923,24 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20 301 909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,064 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

06.05.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
15.04.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.

