Minuszeichen in New York: Dow Jones legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch ging es im Dow Jones via NYSE letztendlich um 0,94 Prozent auf 48 996,08 Punkte nach unten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,170 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,960 Prozent auf 48 987,36 Punkte an der Kurstafel, nach 49 462,08 Punkten am Vortag.

Bei 48 951,99 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49 621,43 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der Dow Jones bei 47 954,99 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 46 602,98 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Wert von 42 528,36 Punkten auf.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 3,47 Prozent auf 341,64 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 302,55 EUR), Johnson Johnson (+ 1,32 Prozent auf 207,49 USD), Salesforce (+ 1,22 Prozent auf 266,12 USD) und Microsoft (+ 1,04 Prozent auf 483,47 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-4,26 Prozent auf 596,52 USD), Nike (-3,26 Prozent auf 63,22 USD), Honeywell (-2,65 Prozent auf 199,51 USD), Sherwin-Williams (-2,55 Prozent auf 331,41 USD) und JPMorgan Chase (-2,28 Prozent auf 326,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33 630 073 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,912 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,92 Prozent gelockt.

