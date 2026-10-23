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WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

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Marktbericht 23.10.2026 18:00:45

Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus

Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus

Der Dow Jones zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Am Freitag fällt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,92 Prozent auf 52 380,24 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,283 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,151 Prozent auf 52 788,41 Punkte an der Kurstafel, nach 52 867,98 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52 055,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 52 696,70 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,773 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Stand von 51 511,59 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 51 711,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 734,61 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,26 Prozent nach oben. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,92 Prozent auf 233,31 USD), Cisco (+ 1,50 Prozent auf 106,46 USD), Microsoft (+ 0,76 Prozent auf 525,03 USD), IBM (+ 0,56 Prozent auf 253,53 USD) und Honeywell Technologies (+ 0,06 Prozent auf 218,44 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen American Express (-3,83 Prozent auf 312,72 USD), Caterpillar (-2,60 Prozent auf 685,77 USD), Procter Gamble (-2,58 Prozent auf 161,31 USD), Coca-Cola (-2,03 Prozent auf 93,40 USD) und Sherwin-Williams (-1,96 Prozent auf 338,87 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 175 717 Aktien gehandelt. Mit 4,771 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 215,16 -1,23%

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