Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones gibt am Freitagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,52 Prozent tiefer bei 49 126,55 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 18,581 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,369 Prozent auf 49 201,81 Punkte an der Kurstafel, nach 49 384,01 Punkten am Vortag.

Bei 49 265,46 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49 016,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,248 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 48 442,41 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 46 734,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, lag der Dow Jones noch bei 44 565,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,54 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,54 Prozent auf 187,69 USD), Procter Gamble (+ 1,04 Prozent auf 151,49 USD), Johnson Johnson (+ 0,82 Prozent auf 220,29 USD), Microsoft (+ 0,80 Prozent auf 454,73 USD) und 3M (+ 0,70 Prozent auf 161,76 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Goldman Sachs (-2,93 Prozent auf 926,69 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 636,84 USD), American Express (-1,76 Prozent auf 361,54 USD), Sherwin-Williams (-1,54 Prozent auf 345,22 USD) und JPMorgan Chase (-1,34 Prozent auf 299,57 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7 280 290 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,795 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at