IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Marktbericht
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18.09.2026 18:01:00
Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben
Um 17:59 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 51 534,45 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,820 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,202 Prozent stärker bei 51 882,53 Punkten, nach 51 778,04 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 826,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 508,51 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,31 Prozent abwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 18.08.2026, bei 53 343,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der Dow Jones 51 564,70 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Dow Jones 46 142,42 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,51 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Tops und Flops im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 0,76 Prozent auf 382,65 USD), Amazon (+ 0,69 Prozent auf 252,93 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,66 Prozent auf 345,94 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 249,99 USD) und Caterpillar (+ 0,35 Prozent auf 801,39 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-2,91 Prozent auf 230,84 USD), Walt Disney (-1,94 Prozent auf 103,31 USD), Cisco (-1,51 Prozent auf 108,58 USD), Travelers (-1,23 Prozent auf 374,84 USD) und Procter Gamble (-0,98 Prozent auf 146,11 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 17 673 513 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,13 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
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|Amgen Inc.
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