Minuszeichen in New York: Dow Jones nachmittags in Rot

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,15 Prozent auf 52 142,25 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 23,846 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,482 Prozent leichter bei 52 492,88 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 747,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51 793,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 52 674,21 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 0,060 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 182,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48 861,81 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 29.07.2025, einen Stand von 44 632,99 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,77 Prozent nach oben. Bei 53 289,30 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,79 Prozent auf 188,37 USD), Chevron (+ 2,20 Prozent auf 191,71 USD), Coca-Cola (+ 1,31 Prozent auf 89,43 USD), Walmart (+ 1,00 Prozent auf 114,23 USD) und Apple (+ 0,89 Prozent auf 343,10 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-6,81 Prozent auf 783,57 USD), Goldman Sachs (-3,52 Prozent auf 997,00 USD), Sherwin-Williams (-2,90 Prozent auf 343,99 USD), Boeing (-2,82 Prozent auf 215,32 USD) und NVIDIA (-2,60 Prozent auf 191,89 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12 561 313 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,343 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 3,80 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at