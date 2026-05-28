Minuszeichen in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,03 Prozent schwächer bei 50 630,49 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,434 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,310 Prozent auf 50 487,16 Punkte an der Kurstafel, nach 50 644,28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50 314,34 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50 764,04 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,110 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, notierte der Dow Jones bei 49 141,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 48 977,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der Dow Jones bei 42 098,70 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,65 Prozent zu. Bei 50 830,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 3,38 Prozent auf 426,62 USD), Nike (+ 3,12 Prozent auf 47,42 USD), IBM (+ 2,69 Prozent auf 262,06 USD), Boeing (+ 1,89 Prozent auf 228,54 USD) und Goldman Sachs (+ 0,81 Prozent auf 1 004,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen 3M (-1,96 Prozent auf 152,13 USD), Visa (-1,65 Prozent auf 322,19 USD), Caterpillar (-1,65 Prozent auf 894,90 USD), Sherwin-Williams (-1,53 Prozent auf 305,23 USD) und Coca-Cola (-1,41 Prozent auf 80,47 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 13 245 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,480 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,85 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at