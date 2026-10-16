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Marktbericht 16.10.2026 22:34:36

Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Minuszeichen in New York: Dow Jones schließt in der Verlustzone

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,34 Prozent auf 52 002,41 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26,197 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,613 Prozent auf 51 858,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 177,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 52 582,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51 847,94 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0,458 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 51 461,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 552,97 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45 952,24 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,48 Prozent zu Buche. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,59 Prozent auf 224,99 USD), Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), Coca-Cola (+ 2,07 Prozent auf 93,90 USD), Travelers (+ 1,47 Prozent auf 389,54 USD) und Procter Gamble (+ 1,45 Prozent auf 159,35 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2,45 Prozent auf 240,70 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,32 Prozent auf 336,91 USD), Cisco (-2,24 Prozent auf 107,39 USD), Microsoft (-1,93 Prozent auf 529,05 USD) und Amazon (-1,87 Prozent auf 250,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 34 139 848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,746 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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