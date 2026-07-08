Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,10 Prozent leichter bei 52 341,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,106 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,338 Prozent auf 53 104,06 Punkte an der Kurstafel, nach 52 925,15 Punkten am Vortag.

Bei 52 069,87 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52 758,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,922 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 08.06.2026, bei 50 786,01 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 47 909,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 240,76 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,18 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 2,77 Prozent auf 202,39 USD), Cisco (+ 1,71 Prozent auf 113,70 USD), Walmart (+ 1,22 Prozent auf 112,90 USD), Apple (+ 1,21 Prozent auf 314,43 USD) und Chevron (+ 0,98 Prozent auf 175,71 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-3,61 Prozent auf 336,96 USD), Sherwin-Williams (-3,57 Prozent auf 330,04 USD), Home Depot (-3,30 Prozent auf 293,20 EUR), Boeing (-2,97 Prozent auf 224,80 USD) und Procter Gamble (-2,45 Prozent auf 149,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 055 538 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,143 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,98 erwartet. Mit 4,10 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at