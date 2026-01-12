Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Der Dow Jones gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag verliert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0,32 Prozent auf 49 343,51 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,288 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,544 Prozent schwächer bei 49 234,81 Punkten, nach 49 504,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49 011,31 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 499,67 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 458,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 479,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, stand der Dow Jones bei 41 938,45 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 2,22 Prozent auf 117,07 USD), Caterpillar (+ 1,28 Prozent auf 625,50 USD), Home Depot (+ 1,06 Prozent auf 320,65 EUR), Boeing (+ 0,67 Prozent auf 236,11 USD) und Procter Gamble (+ 0,53 Prozent auf 142,62 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen American Express (-4,26 Prozent auf 359,60 USD), Visa (-2,78 Prozent auf 340,06 USD), UnitedHealth (-2,03 Prozent auf 337,00 USD), Walt Disney (-2,00 Prozent auf 113,56 USD) und Verizon (-1,38 Prozent auf 39,90 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 942 387 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,844 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at