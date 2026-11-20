Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,57 Prozent schwächer bei 48 814,92 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,590 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 2,72 Prozent fester bei 50 432,32 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 097,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 664,10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 594,90 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 6,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 495,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52 759,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der Dow Jones mit 45 752,26 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0,894 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 4,75 Prozent auf 346,19 USD), Walmart (+ 2,86 Prozent auf 129,64 USD), Home Depot (+ 1,99 Prozent auf 312,75 EUR), Travelers (+ 1,90 Prozent auf 398,04 USD) und Coca-Cola (+ 1,63 Prozent auf 97,66 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-7,28 Prozent auf 135,35 USD), Goldman Sachs (-5,50 Prozent auf 800,89 USD), Caterpillar (-4,05 Prozent auf 515,60 USD), Cisco (-3,38 Prozent auf 91,50 USD) und Amazon (-3,01 Prozent auf 249,62 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 614 360 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,67 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at