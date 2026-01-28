Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,09 Prozent leichter bei 48 959,81 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,548 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 49 103,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 003,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 908,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 150,34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,362 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 706,37 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, stand der Dow Jones bei 44 850,35 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,20 Prozent auf 294,57 USD), NVIDIA (+ 1,68 Prozent auf 191,69 USD), Johnson Johnson (+ 1,21 Prozent auf 227,15 USD), Salesforce (+ 0,98 Prozent auf 230,77 USD) und Caterpillar (+ 0,93 Prozent auf 644,88 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-2,35 Prozent auf 343,06 USD), Apple (-1,20 Prozent auf 255,18 USD), Merck (-1,10 Prozent auf 106,73 USD), Nike (-1,01 Prozent auf 62,45 USD) und 3M (-0,91 Prozent auf 156,61 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 314 205 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,778 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

