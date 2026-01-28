Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Marktbericht 28.01.2026 20:04:29

Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,09 Prozent leichter bei 48 959,81 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,548 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,204 Prozent auf 49 103,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 003,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 908,77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 150,34 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der Dow Jones bereits um 0,362 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, den Wert von 48 710,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 706,37 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 28.01.2025, stand der Dow Jones bei 44 850,35 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,19 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 4,20 Prozent auf 294,57 USD), NVIDIA (+ 1,68 Prozent auf 191,69 USD), Johnson Johnson (+ 1,21 Prozent auf 227,15 USD), Salesforce (+ 0,98 Prozent auf 230,77 USD) und Caterpillar (+ 0,93 Prozent auf 644,88 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Amgen (-2,35 Prozent auf 343,06 USD), Apple (-1,20 Prozent auf 255,18 USD), Merck (-1,10 Prozent auf 106,73 USD), Nike (-1,01 Prozent auf 62,45 USD) und 3M (-0,91 Prozent auf 156,61 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16 314 205 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,778 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,09 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Amgen Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 130,52 -0,03% 3M Co.
Amgen Inc. 286,75 0,17% Amgen Inc.
Apple Inc. 215,80 0,44% Apple Inc.
Caterpillar Inc. 550,00 2,23% Caterpillar Inc.
Johnson & Johnson 189,98 -0,38% Johnson & Johnson
Merck Co. 90,60 1,34% Merck Co.
Nike Inc. 52,27 0,17% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 160,54 0,14% NVIDIA Corp.
Salesforce 178,60 -6,50% Salesforce
UnitedHealth Inc. 244,10 -0,79% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 33,35 1,06% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 071,56 0,11%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen