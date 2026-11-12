Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich nachmittags leichter

Wenig verändert zeigt sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,03 Prozent leichter bei 52 470,39 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 25,141 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,553 Prozent tiefer bei 52 196,35 Punkten in den Handel, nach 52 486,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 751,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 363,55 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 51 850,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53 770,27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Stand von 48 254,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,45 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2,57 Prozent auf 298,09 USD), Chevron (+ 1,92 Prozent auf 217,38 USD), Travelers (+ 1,62 Prozent auf 405,92 USD), Caterpillar (+ 1,26 Prozent auf 609,22 USD) und Johnson Johnson (+ 1,20 Prozent auf 283,78 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-5,00 Prozent auf 165,05 USD), Honeywell Technologies (-1,26 Prozent auf 224,77 USD), Boeing (-1,17 Prozent auf 172,50 USD), Nike (-0,97 Prozent auf 37,95 USD) und IBM (-0,90 Prozent auf 245,98 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 137 655 244 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at