Minuszeichen in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Am Dienstagabend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag fiel der Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 0,63 Prozent auf 52 093,11 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,941 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,629 Prozent auf 52 750,88 Punkte an der Kurstafel, nach 52 421,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 336,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51 875,65 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 53 732,41 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 51 671,03 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 45 883,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,67 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 2,64 Prozent auf 217,77 USD), 3M (+ 1,64 Prozent auf 164,67 USD), Honeywell Technologies (+ 1,02 Prozent auf 203,44 USD), JPMorgan Chase (+ 0,67 Prozent auf 352,49 USD) und NVIDIA (+ 0,57 Prozent auf 212,17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Nike (-2,24 Prozent auf 36,22 USD), Amazon (-2,02 Prozent auf 248,42 USD), Walt Disney (-2,00 Prozent auf 106,42 USD), UnitedHealth (-1,99 Prozent auf 375,93 USD) und McDonalds (-1,83 Prozent auf 252,78 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 21 255 619 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,08 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at