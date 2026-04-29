Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,49 Prozent schwächer bei 48 901,10 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,694 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,274 Prozent auf 49 276,80 Punkte an der Kurstafel, nach 49 141,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48 851,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 163,78 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,430 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 45 166,64 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 49 071,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der Dow Jones bei 40 527,62 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,07 Prozent zu. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 9,74 Prozent auf 339,43 USD), Cisco (+ 0,90 Prozent auf 87,64 USD), Chevron (+ 0,79 Prozent auf 189,85 USD), Coca-Cola (+ 0,75 Prozent auf 78,94 USD) und Amazon (+ 0,33 Prozent auf 260,55 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-2,32 Prozent auf 316,76 USD), Goldman Sachs (-1,89 Prozent auf 909,00 USD), Home Depot (-1,74 Prozent auf 276,60 EUR), Salesforce (-1,43 Prozent auf 178,73 USD) und Amgen (-1,43 Prozent auf 334,73 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3 151 678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,498 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,97 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at