Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Am Freitag verliert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 1,06 Prozent auf 28 718,13 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,96 Prozent schwächer bei 28 457,33 Punkten in den Freitagshandel, nach 29 025,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 28 231,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 867,40 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,55 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 29 670,95 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Stand von 26 672,43 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Wert von 23 081,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,93 Prozent nach oben. Bei 30 762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 8,72 Prozent auf 186,75 USD), Seagate Technology (+ 6,78 Prozent auf 796,06 USD), Lumentum (+ 5,02 Prozent auf 741,65 USD), Western Digital (+ 4,69 Prozent auf 488,71 USD) und Micron Technology (+ 4,36 Prozent auf 890,41 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Intuitive Surgical (-13,16 Prozent auf 349,37 USD), Cadence Design Systems (-9,99 Prozent auf 328,22 USD), Synopsys (-9,75 Prozent auf 376,38 USD), Netflix (-7,59 Prozent auf 68,71 USD) und Axon Enterprise (-4,71 Prozent auf 516,25 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 239 003 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,92 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at