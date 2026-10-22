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NASDAQ 100-Performance im Blick 22.10.2026 18:01:26

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück

Anleger in New York treten am Donnerstag den Rückzug an.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 2,23 Prozent leichter bei 29 157,68 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,74 Prozent tiefer bei 29 304,30 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 29 822,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 29 411,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 048,86 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 732,40 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Stand von 28 998,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 879,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 15,68 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Roper Technolgies (+ 6,92 Prozent auf 425,07 USD), Thomson Reuters (+ 6,67 Prozent auf 122,95 USD), CSX (+ 6,43 Prozent auf 51,51 USD), Intuit (+ 5,94 Prozent auf 355,55 USD) und Adobe (+ 5,29 Prozent auf 268,56 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Lam Research (-10,43 Prozent auf 233,60 USD), Teradyne (-9,91 Prozent auf 311,25 USD), Lumentum (-9,79 Prozent auf 767,39 USD), Astera Labs (-9,73 Prozent auf 261,83 USD) und KLA (-9,00 Prozent auf 148,72 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 536 871 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,642 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,82 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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