Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 fällt letztendlich zurück

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,54 Prozent schwächer bei 29 809,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,20 Prozent leichter bei 29 914,28 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 276,35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 30 084,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 787,41 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 1,70 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 30 513,86 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Wert von 24 019,99 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Wert von 22 478,14 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 18,26 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit AppLovin (+ 9,58 Prozent auf 564,61 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8,81 Prozent auf 612,91 USD), PDD (+ 8,18 Prozent auf 82,52 USD), Palantir (+ 7,77 Prozent auf 125,73 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,43 Prozent auf 93,39 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-17,01 Prozent auf 229,18 USD), CoreWeave (-13,92 Prozent auf 85,69 USD), KLA (-11,77 Prozent auf 266,19 USD), Teradyne (-11,68 Prozent auf 427,34 USD) und Astera Labs (-10,80 Prozent auf 430,86 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 41 293 983 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,138 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,93 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,80 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at