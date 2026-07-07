Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt am Dienstagmittag nach

Anleger in New York treten am Dienstagmittag den Rückzug an.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 1,86 Prozent schwächer bei 29 144,53 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 1,13 Prozent auf 29 362,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29 697,87 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 974,47 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 426,45 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 957,60 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 24 202,37 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 07.07.2025, mit 22 685,57 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,62 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Thomson Reuters (+ 5,85 Prozent auf 93,00 USD), Adobe (+ 4,96 Prozent auf 228,89 USD), Workday (+ 4,55 Prozent auf 144,27 USD), T-Mobile US (+ 4,11 Prozent auf 189,27 USD) und Paychex (+ 3,90 Prozent auf 109,50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Astera Labs (-12,56 Prozent auf 378,40 USD), Teradyne (-11,73 Prozent auf 335,00 USD), Intel (-10,47 Prozent auf 109,40 USD), Rocket Lab (-10,22 Prozent auf 83,58 USD) und Sandisk (-10,12 Prozent auf 1 567,81 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 755 971 Aktien gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Comcast-Aktie hat mit 6,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at