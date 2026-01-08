Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 0,57 Prozent auf 25 507,10 Punkte nach unten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,150 Prozent leichter bei 25 615,35 Punkten, nach 25 653,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 25 622,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 400,16 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,139 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 627,95 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, einen Stand von 25 136,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 21 180,96 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 5,13 Prozent auf 147,66 USD), Mondelez (+ 4,81 Prozent auf 53,99 USD), Costco Wholesale (+ 3,71 Prozent auf 915,31 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,23 Prozent auf 171,07 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,18 Prozent auf 166,97 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Datadog A (-7,61 Prozent auf 130,68 USD), Atlassian (-7,11 Prozent auf 149,43 USD), Autodesk (-5,86 Prozent auf 276,58 USD), Constellation Energy (-4,75 Prozent auf 322,54 USD) und Zscaler (-4,69 Prozent auf 220,32 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 43 136 483 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,895 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,99 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

