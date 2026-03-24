NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NASDAQ 100-Performance im Blick
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24.03.2026 16:05:21
Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus
Um 16:01 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent tiefer bei 24 082,79 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,605 Prozent auf 24 042,23 Punkte an der Kurstafel, nach 24 188,59 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23 927,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 125,27 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres
Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 24.02.2026, bei 24 977,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 656,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 180,44 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 4,46 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 759,97 Zählern erreicht.
NASDAQ 100-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 3,72 Prozent auf 198,91 USD), Applied Materials (+ 2,21 Prozent auf 369,80 USD), Walmart (+ 2,19 Prozent auf 123,37 USD), KLA-Tencor (+ 2,15 Prozent auf 1 544,00 USD) und Comcast (+ 2,02 Prozent auf 29,60 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Axon Enterprise (-7,09 Prozent auf 471,32 USD), Atlassian (-6,44 Prozent auf 69,62 USD), Zscaler (-5,16 Prozent auf 143,96 USD), Palantir (-5,06 Prozent auf 152,70 USD) und Workday (-4,79 Prozent auf 130,50 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 837 428 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,677 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,08 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,56 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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