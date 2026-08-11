Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Minus

Der NASDAQ 100 gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 15:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,10 Prozent tiefer bei 29 592,10 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,246 Prozent auf 29 694,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 621,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 535,21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 705,80 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 29 825,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29 320,66 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 526,63 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 17,40 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Teradyne (+ 4,81 Prozent auf 382,66 USD), KLA (+ 4,58 Prozent auf 201,57 USD), ASML (+ 4,35 Prozent auf 1 808,90 USD), Nebius (+ 3,20 Prozent auf 190,00 USD) und MercadoLibre (+ 3,18 Prozent auf 1 882,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Monster Beverage (-50,03 Prozent auf 45,69 USD), Rocket Lab (-4,99 Prozent auf 76,05 USD), AppLovin (-4,78 Prozent auf 322,79 USD), Datadog A (-4,38 Prozent auf 249,37 USD) und SpaceX (-2,57 Prozent auf 135,18 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 156 125 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,697 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 7,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at