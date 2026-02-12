Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,04 Prozent auf 24 687,61 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,238 Prozent stärker bei 25 261,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 201,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 24 643,73 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 310,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,07 Prozent nach unten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 25 787,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 25 517,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,26 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,06 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 455,40 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Exelon (+ 6,97 Prozent auf 47,55 USD), Walmart (+ 3,78 Prozent auf 133,64 USD), American Electric Power (+ 3,42 Prozent auf 126,43 USD), Verisk Analytics A (+ 3,01 Prozent auf 179,00 USD) und Dollar Tree (+ 2,74 Prozent auf 128,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen AppLovin (-19,68 Prozent auf 366,91 USD), Cisco (-12,32 Prozent auf 75,00 USD), Enphase Energy (-8,48 Prozent auf 44,14 USD), Cognizant (-7,16 Prozent auf 65,83 USD) und Copart (-7,06 Prozent auf 36,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53 917 687 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,859 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,43 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at